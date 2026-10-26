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Lunes 26 de octubre de 2026

Derriban vivienda utilizada como “picadero” en Villa Juárez

Autoridades municipales demolieron una vivienda abandonada en la colonia Villa Juárez, luego de que vecinos reportaran que el inmueble representaba un riesgo para la comunidad y presuntamente era utilizado como punto para el consumo de drogas.

La intervención se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Ojinaga, la cual presentaba un avanzado estado de deterioro y había sido escenario de incendios recurrentes.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, personas ingresaban constantemente al inmueble para presuntamente consumir sustancias, situación que generaba preocupación entre habitantes del sector por los riesgos de seguridad y protección civil.

Ante esta problemática, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a través de su Coordinación Jurídica, realizó las gestiones necesarias para proceder con la demolición del inmueble.

En el operativo participaron de manera coordinada personal de Seguridad Pública, Servicios Públicos, Obras Públicas, IMPAS, Ecología, Protección Civil y Bomberos, entre otras dependencias municipales.

Con el derribo de la construcción se busca eliminar un punto de riesgo y recuperar condiciones de mayor seguridad para las familias de Villa Juárez.

La DSPM informó que mantendrá labores de vigilancia y acompañamiento preventivo en el sector, además de reiterar el llamado a los ciudadanos para reportar inmuebles abandonados o situaciones que puedan representar un peligro para la comunidad.

Presenta Fiscalía General del Estado avances en el combate a la impunidad durante la Mesa de Seguridad

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