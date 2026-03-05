Derrumbe en mina de coltán en Congo deja al menos 200 muertos; cifras son disputadas por el grupo rebelde M23

Jueves 5 de marzo de 2026

Goma, República Democrática del Congo.- Un derrumbe ocurrido el martes en las minas de Rubaya, un importante yacimiento de coltán en el este del país, dejó al menos 200 personas fallecidas, según autoridades congoleñas, aunque el grupo rebelde M23, que controla la mina, disputa esta cifra y asegura que solo cinco personas murieron, atribuyendo el incidente a bombardeos.

Fanny Kaj, funcionaria del M23, declaró que “no hubo deslizamiento de tierra; hubo bombardeos, y el número de muertos no es el que la gente está diciendo”, mientras que Ibrahim Taluseke, minero local, señaló haber ayudado a recuperar más de 200 cuerpos y denunció que los dueños de las minas no permiten revelar la cifra exacta.

Rubaya se ubica en una región rica en minerales y marcada por décadas de violencia entre fuerzas gubernamentales y grupos armados, incluido el M23, respaldado por Ruanda. La zona es clave a nivel global, ya que el Congo produjo alrededor del 40% del coltán mundial en 2023, mineral que contiene tantalio, esencial para la fabricación de teléfonos, computadoras y motores de aeronaves; más del 15% del suministro mundial de tantalio proviene de estas minas.

El M23 tomó control de Rubaya en mayo de 2024 y ha impuesto impuestos al comercio y transporte de coltán, generando aproximadamente 800.000 dólares al mes, según la ONU. A pesar de un acuerdo de paz entre los gobiernos congoleño y ruandés mediado por Estados Unidos en junio pasado, los combates continúan y la crisis humanitaria se mantiene, con más de 7 millones de personas desplazadas, incluidas 300.000 desde diciembre.

Este derrumbe se suma a un incidente similar ocurrido el mes pasado, que también dejó más de 200 víctimas, y resalta la persistente vulnerabilidad de las comunidades mineras en el este del Congo y la relevancia estratégica de sus recursos minerales.