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Miércoles 2 de septiembre de 2026

Derrumbe pone en riesgo dos viviendas en Residencial San Francisco

Vecinos del Residencial San Francisco alertaron sobre un derrumbe que mantiene en riesgo a dos viviendas y que, según los residentes, continúa avanzando desde el día anterior.

Además del deslave de tierra, habitantes denunciaron la presencia de cableado eléctrico expuesto a nivel del suelo, situación que representa un riesgo para vecinos, trabajadores y personas que transitan por el sector.

Los residentes señalaron que aún desconocen la causa precisa del derrumbe, aunque consideran que podría estar relacionado con trabajos de limpieza realizados en un terreno cercano.

Ante el peligro, solicitaron la intervención urgente de las autoridades para evaluar la estabilidad del terreno, atender los daños y retirar o asegurar el cableado expuesto, a fin de prevenir un accidente.

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