El Estado

11.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Desaparece empleado de la Fiscalía en San Juanito, Bocoyna

Martín René Jaquez Arrieta, empleado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), fue reportado como desaparecido en la localidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna.

Según información extraoficial, Jaquez Arrieta labora en la FGE, aunque no se precisó en qué área ni si se encontraba en funciones al momento de su desaparición.

El hecho ocurrió ayer en el hotel denominado De La Sierra. Martín René Jaquez Arrieta tiene 31 años, es licenciado, pesa aproximadamente 100 kilos y mide 1.83 metros. Entre sus señas particulares destacan una nubosa en el ojo izquierdo y el uso de brakets.

Al momento de desaparecer vestía pijama a cuadros en color azul y blanco.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado la pesquisa para localizarlo. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

