Desaparición de tesorero de Coyame evidencia riesgos para funcionarios públicos

Jueves 12 de marzo de 2026

La privación de la libertad del tesorero municipal de Coyame, Carlos Guillermo Ramírez Navarrete, registrada el pasado 6 de marzo, volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), el funcionario fue visto por última vez ese día y su vehículo fue localizado abandonado en calles del municipio. Posteriormente, autoridades detuvieron a Elvira Concepción A. R. por el delito de resistencia de particulares y su posible participación en la desaparición; sin embargo, tras rendir declaración fue liberada al no existir elementos suficientes para mantenerla bajo detención.

El coordinador de las Unidades de Investigación Foráneas en la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Francisco Arturo Arizpe, informó que la familia presentó el reporte formal de desaparición hasta el lunes, pues inicialmente pensaban que su ausencia podría ser voluntaria. Hasta el momento, las autoridades señalaron que el tesorero no tenía enemigos conocidos ni se ha recibido alguna solicitud de rescate.

En el último trimestre de 2025 y lo que va de 2026 se han registrado varios casos en los que servidores públicos han quedado en situaciones de riesgo. El 19 de noviembre de 2025 desaparecieron Othoniel Meraz Vargas, junto con Francisco Efrén Amado Guevara y Jesús Adrián Torres Servín, en una carretera del municipio de Moris; hasta la fecha continúan sin ser localizados.

Poco después, el 22 de noviembre, fue asesinado Lauro Orozco Gómez en el exterior de su domicilio en la cabecera municipal de Ignacio Zaragoza. Días más tarde, el 29 de diciembre, cuatro policías municipales que integraban la escolta de la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo, fueron privados de la libertad en el tramo carretero entre Aldama y Ojinaga, aunque fueron liberados con vida al día siguiente.

El 6 de enero también fue reportado como desaparecido Octavio Moncada Leyva, visto por última vez en el municipio de Madera. Mientras que el 8 de enero, David Barraza falleció en un accidente carretero en el tramo Chihuahua–Cuauhtémoc.

Otro caso fue el de Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, trabajador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien desapareció en octubre del año pasado tras salir de su base en Urique. Esta semana se confirmó que habría muerto en una brecha por causas aún no determinadas, mientras realizaba labores relacionadas con su trabajo.