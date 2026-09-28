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Lunes 28 de septiembre de 2026

Desarticula SSPE Más de 300 células delictivas en el estado; Suman 49 objetivos prioritarios asegurados bajo la estrategia de Gilberto Loya

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su titular Gilberto Loya, se dio a conocer que desde septiembre de 2021 se mantiene un trabajo permanente para ubicar, detener y poner a disposición a objetivos prioritarios para la seguridad de Chihuahua. En dicho periodo se han concretado 49 detenciones de líderes criminales en distintas regiones del estado.

En lo que va de la administración, la Policía del Estado aseguró de 2021 a 2022 tres objetivos prioritarios; posteriormente, de 2023 a 2024, con un reenfoque de la estrategia de seguridad Centinela, se aseguraron 22 objetivos, mientras que de 2025 a 2026, con la estrategia Centinela ya consolidada como una de las mejores del mundo, se acumulan a la fecha 24 aseguramientos de objetivos prioritarios.

Cabe mencionar que estos líderes criminales han sido arrestados en distintas regiones del estado donde la SSPE mantiene de manera permanente la presencia policial, sin concentrarse únicamente en la frontera o en la zona serrana.

Las detenciones se han realizado en municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guachochi, Urique, Ascensión, Ojinaga, Madera, Moris, Aldama, Hidalgo del Parral, así como Belisario Domínguez.

Asimismo, durante estos cinco años de trabajo, la SSPE ha logrado desarticular 356 células delictivas en el estado, lo que ha permitido recuperar la seguridad y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.

Estas acciones forman parte del modelo de seguridad Centinela, el cual se ha consolidado como una estrategia eficiente para el combate a la criminalidad.

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