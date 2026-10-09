Desarticulan banda que usaba inteligencia artificial para clonar voces y extorsionar

Viernes 9 de octubre de 2026

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a una presunta banda familiar encabezada por Luis Miranda Contreras, ex tesorero del Gobierno de Michoacán, acusada de utilizar inteligencia artificial para imitar las voces de ministros, gobernadores, alcaldes y funcionarios de alto nivel con fines de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo operaba desde una residencia en Metepec, Estado de México, y estaba integrado por el exfuncionario, su esposa, dos de sus hijos y un escolta.

El esquema consistía en que una primera persona llamaba haciéndose pasar por secretario particular de algún funcionario. Posteriormente intervenía otra voz, supuestamente la del servidor público, generada mediante herramientas de clonación, para solicitar dinero, contrataciones o incluso la colocación de personas en cargos públicos.

Las autoridades también detectaron que algunas operaciones financieras se realizaban mediante una empresa de arquitectura y construcción relacionada con una de las hijas del exfuncionario.

Durante el operativo fueron asegurados 19 teléfonos celulares, decenas de tarjetas SIM y vehículos de lujo.

Según las indagatorias, la organización habría operado desde 2021. Todos los detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y quedaron bajo prisión preventiva.

Miranda Contreras ya había enfrentado anteriormente una investigación por presunto peculado relacionada con pagos por 26.6 millones de pesos, aunque en 2018 una sala penal revocó el auto de formal prisión al considerar insuficientes los elementos en su contra.