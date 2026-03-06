Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

Viernes 6 de marzo de 2026

El Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que recientes operativos en Jalisco permitieron detectar y desarticular una célula criminal originaria de Chihuahua, dedicada principalmente a la extorsión y al cobro de piso.

Durante el informe de seguridad en Guadalajara, Harfuch explicó que este grupo operaba mediante intimidación y coerción armada contra comerciantes, además de participar en redes de cobro ilegal en distintos puntos de la región. La célula también mantenía presencia en la zona metropolitana de Guadalajara y tenía vínculos con actividades de secuestro y venta de drogas.

El secretario detalló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026, las fuerzas federales han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco, asegurando más de 145 mil pastillas de droga sintética, más de 10 toneladas de narcóticos y tres laboratorios clandestinos.

En cuanto a la extorsión, los operativos han derivado en 44 detenciones y 257 carpetas de investigación, logrando una reducción del 26% en la incidencia de este delito en el estado.

Harfuch subrayó que el gobierno federal mantendrá el despliegue de fuerzas de seguridad en Jalisco para continuar debilitando las estructuras criminales y garantizar la protección de la población.