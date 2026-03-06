México

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

El Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que recientes operativos en Jalisco permitieron detectar y desarticular una célula criminal originaria de Chihuahua, dedicada principalmente a la extorsión y al cobro de piso.

Durante el informe de seguridad en Guadalajara, Harfuch explicó que este grupo operaba mediante intimidación y coerción armada contra comerciantes, además de participar en redes de cobro ilegal en distintos puntos de la región. La célula también mantenía presencia en la zona metropolitana de Guadalajara y tenía vínculos con actividades de secuestro y venta de drogas.

El secretario detalló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026, las fuerzas federales han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en Jalisco, asegurando más de 145 mil pastillas de droga sintética, más de 10 toneladas de narcóticos y tres laboratorios clandestinos.

En cuanto a la extorsión, los operativos han derivado en 44 detenciones y 257 carpetas de investigación, logrando una reducción del 26% en la incidencia de este delito en el estado.

Harfuch subrayó que el gobierno federal mantendrá el despliegue de fuerzas de seguridad en Jalisco para continuar debilitando las estructuras criminales y garantizar la protección de la población.

Fuerzas Armadas capacitan a 8 mil elementos para operativos de la Copa Mundial 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán

Regidores participan en entrenamiento de karate en el Dojo Honbu como parte de la gira “En los Zapatos del Deporte”

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua
Trump afirma que el Gobierno cubano “caerá” ante presión de su administración
Ingeniero chihuahuense varado en Emiratos Árabes Unidos por escalada de ataques en el Golfo
Suspenden al juez que reclasificó el caso de la maestra Edna Marilin en Parral
8M: Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y el desarrollo de las mujeres
Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua
EE. UU. asegura haber derribado 30 buques iraníes y reporta caída en ataques con drones
Israel lanza nueva ola de ataques aéreos contra objetivos del gobierno iraní en Teherán

Municipios

Más Noticias

FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre; colectivo cuestiona versión oficial
Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la colonia Deportistas
Adulto mayor es víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc