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Miércoles 28 de octubre de 2026

Desata Mbappé polémica en China por comentario sobre meme de “dictador chino”

El delantero francés reveló que una de las imágenes que más le causan gracia es aquella en la que aparece caracterizado como un supuesto líder autoritario asiático; hasta ahora no hay sanciones económicas confirmadas.

Madrid.- El futbolista francés Kylian Mbappé quedó en medio de una nueva polémica luego de comentar públicamente que uno de los memes que más le causa gracia es aquel en el que aparece caracterizado como un supuesto “dictador chino”.

La declaración del delantero generó críticas y versiones sobre una posible molestia en China, principalmente por la forma en que la imagen utiliza elementos asociados al país asiático.

El episodio también abrió interrogantes sobre las posibles consecuencias comerciales para Mbappé, una de las figuras más reconocidas y cotizadas del futbol internacional.

Entre las principales preocupaciones se encuentra un eventual impacto sobre patrocinios, campañas publicitarias y acuerdos comerciales relacionados con el mercado chino y asiático, donde las grandes figuras deportivas mantienen una importante presencia.

Sin embargo, hasta el momento no existe información confirmada sobre multas, cancelaciones de contratos o pérdidas económicas derivadas directamente del comentario.

Por ello, cualquier cifra sobre posibles afectaciones millonarias para Mbappé permanece por ahora en el terreno de la especulación.

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