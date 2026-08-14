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Viernes 14 de agosto de 2026

Descarrilamiento de tren en Inglaterra deja 18 personas heridas

East Sussex, Inglaterra.- Al menos 18 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, luego del descarrilamiento de un tren ocurrido cerca de Lewes, en East Sussex.

El accidente se registró durante la tarde del 13 de agosto, cuando tres vagones salieron de las vías y terminaron volcados sobre uno de sus costados. En el tren viajaban alrededor de 150 personas.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para evacuar a los pasajeros y brindar atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas sufrieron lesiones graves y otras 16 presentaron heridas leves.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del descarrilamiento, por lo que continúan los trabajos para establecer qué provocó el accidente ferroviario.

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