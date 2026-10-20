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Martes 20 de octubre de 2026

Descarta De la Peña que caso Jáuregui afecte sus aspiraciones por la Alcaldía de Chihuahua

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, descartó que el proceso judicial que enfrenta el exfiscal César Jáuregui deba interpretarse como un factor que afecte o beneficie sus propias aspiraciones políticas rumbo a la Alcaldía de Chihuahua.

De la Peña señaló que no hablaría de una afectación ni de un beneficio derivado de la situación de Jáuregui, al considerar que se trata de un asunto eminentemente jurídico relacionado con uno de los temas que más preocupan a los chihuahuenses: la seguridad.

El funcionario estatal consideró que llevar el caso exclusivamente al terreno electoral implicaría reducir y simplificar un asunto que debe analizarse principalmente desde su dimensión jurídica.

Asimismo, rechazó los señalamientos que apuntan a que el procedimiento contra Jáuregui pudiera haber sido planeado para favorecer sus aspiraciones políticas y aseguró no comprender cuál sería la acusación directa hacia su persona.

Las declaraciones se producen en medio del proceso que enfrenta César Jáuregui y de las repercusiones políticas que el caso ha generado de cara al proceso electoral de 2027, particularmente en torno a la definición de candidaturas para la Presidencia Municipal de Chihuahua.

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