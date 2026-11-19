Jueves 19 de noviembre de 2026

Autoridades de inteligencia y seguridad de Estados Unidos descartaron, hasta el momento, que las recientes fallas tecnológicas registradas en sistemas gubernamentales, servicios bancarios, plataformas digitales y transporte aéreo estén relacionadas con ciberataques o acciones de grupos extranjeros.

Durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el director nacional de Inteligencia, Jay Clayton, aseguró que se trata de interrupciones independientes asociadas con trabajos de mantenimiento y modificaciones tecnológicas.

El funcionario afirmó que no existen indicios de participación de actores maliciosos ni de gobiernos extranjeros en los incidentes registrados durante los últimos días.

Las declaraciones fueron respaldadas por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien aseguró estar 98 por ciento convencido de que las interrupciones no fueron provocadas por ataques de adversarios estadounidenses.

Por su parte, el subdirector del FBI, Christopher Raia, señaló que las investigaciones no han identificado evidencia de actividad cibernética maliciosa vinculada con las fallas.

Entre los servicios afectados se encuentran el correo electrónico de Microsoft, operaciones del transporte aéreo y portales bancarios, además de sistemas internos de agencias gubernamentales.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) también reportó una interrupción temporal en su red de comunicación interna, la cual atribuyó a trabajos rutinarios de mantenimiento programado.

Ante la situación, el vicepresidente JD Vance canceló su participación en un evento organizado por The New York Times para asistir a una reunión relacionada con las interrupciones tecnológicas.

Clayton explicó que algunas de las fallas podrían estar relacionadas con la necesidad de actualizar redes y sistemas informáticos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, por ahora, no hay elementos que permitan vincular los incidentes entre sí ni atribuirlos a ataques cibernéticos coordinados.