Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”

Lunes 23 de febrero de 2026

Antes de iniciar la mesa de seguridad, la gobernadora Maru Campos aseguró que no hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Chihuahua.

Al ser cuestionada sobre instrucciones recibidas del gobierno federal respecto a la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Campos indicó que hasta el momento no ha tenido comunicación con autoridades federales sobre el tema.

No obstante, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, enfatizando que “no hay, afortunadamente, esta célula delictiva aquí en el estado de Chihuahua; a diferencia de lo que pasa en otros estados de la República”.

La gobernadora subrayó que, a pesar de esta situación, no se baja la guardia y continúa tomando acciones para garantizar y blindar la seguridad en todo el estado.