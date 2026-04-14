Descarta Municipio de Chihuahua uso de arquitectura hostil en espacios públicos

Martes 14 de abril de 2026

El director de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal de Chihuahua, Christian Medellín, descartó la implementación de arquitectura urbana hostil en plazas, parques y monumentos de la ciudad como medida para inhibir la permanencia de personas en situación de calle o el consumo de sustancias.

Al ser cuestionado sobre la posible instalación de bancas incómodas, divisores metálicos o estructuras disuasivas en puntos conflictivos —como zonas cercanas al IMSS Morelos—, el funcionario señaló que este tipo de infraestructura no forma parte de los planes municipales.

Explicó que, aunque estas medidas buscan prevenir conductas indebidas, también afectan a la ciudadanía en general, al limitar el uso de espacios públicos para personas como adultos mayores, familias o pacientes que requieren descanso, especialmente en áreas con alta afluencia.

“El espacio público debe mantenerse accesible para todos; no podemos afectar a la mayoría por unos cuantos”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que la estrategia del municipio se centrará en acciones coordinadas con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante el refuerzo de la vigilancia, atención a reportes ciudadanos y presencia preventiva en zonas detectadas con problemáticas.

Finalmente, reiteró que el objetivo es conservar espacios públicos seguros, funcionales e incluyentes, sin recurrir a medidas que impliquen exclusión o restricciones físicas permanentes.