Descartan feminicidio en caso de maestra Edna Marilin; juez reclasifica delito a homicidio imprudencial

Martes 10 de febrero de 2026

Luego de una prolongada audiencia de más de siete horas, un juez determinó descartar el delito de feminicidio en el caso de la muerte de la maestra Edna Marilin Chávez Loya, por lo que el hecho fue reclasificado como homicidio imprudencial. No obstante, el imputado continuará en prisión mientras avanza el proceso penal.

Minutos después de las 13:00 horas de este lunes, dio inicio la audiencia de vinculación a proceso en contra de Juan de Dios V. M., señalado como presunto responsable del fallecimiento de su pareja sentimental.

Tras el desahogo de pruebas, el juez del sistema acusatorio penal, Manuel Jurado Torres, dio a conocer su resolución, en la que concluyó que no se acreditan los elementos del delito de feminicidio, particularmente la intención dolosa de privar de la vida ni las denominadas razones de género exigidas por la ley.

Durante la audiencia, la defensa presentó el testimonio de una testigo presencial, quien afirmó que durante la madrugada del pasado 2 de febrero, observó los hechos ocurridos en la calle Psicología de la colonia Pensiones Praderas, domicilio donde habitaban la víctima y el imputado.

De acuerdo con su declaración, la testigo señaló que vio cuando la camioneta salió en reversa del domicilio y posteriormente escuchó gritos. Indicó que observó a Edna Marilin colgada del lado de la puerta del conductor, y que en ese momento también se encontraba presente la hermana de la víctima.

La testigo refirió que, al avanzar la camioneta, la hermana de Edna la habría jalado del brazo y la espalda, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. En ese instante, la unidad continuó su marcha y la víctima fue atropellada por la llanta trasera izquierda, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Tras una valoración integral de los testimonios, informes policiales y dictámenes periciales, el tribunal determinó que los hechos corresponden a una conducta imprudencial, es decir, a una muerte de carácter accidental, y no a un homicidio doloso por razones de género.

Si bien la acusación inicial se sustentaba en el artículo 126 Bis del Código Penal del Estado, el juez resolvió que no se actualizan los elementos típicos del feminicidio, aun cuando se reconocieron antecedentes de conflictos de pareja, los cuales —precisó— no son suficientes para acreditar el dolo.

En consecuencia, el juez dictó auto de vinculación a proceso por homicidio imprudencial contra Juan de Dios V. M. y determinó que el imputado permanezca en prisión mientras continúan las investigaciones.