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Lunes 20 de abril de 2026

Descartan participación de agentes de EU en operativo de narcolaboratorio en Chihuahua

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que los agentes estadounidenses fallecidos recientemente en la sierra no participaron en el operativo donde fue localizado un narcolaboratorio de gran escala.

El funcionario precisó que los elementos extranjeros se encontraban a aproximadamente nueve horas de distancia del sitio del aseguramiento, realizando otras actividades al momento de los hechos.

La declaración se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que el Gobierno Federal no tenía conocimiento de una posible intervención directa de personal de la Embajada de Estados Unidos en operativos en territorio estatal.

Jáuregui coincidió con la mandataria al subrayar que no existió participación de los agentes en dicha acción. “La presidenta tiene razón; ellos nunca participaron en esa acción”, afirmó.

El fiscal reiteró que el despliegue de personal extranjero se mantuvo al margen del operativo que derivó en el hallazgo del laboratorio clandestino, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento tanto de los agentes como de un mando de la Agencia Estatal de Investigación, en un caso que ya tiene implicaciones a nivel federal y diplomático.

Claudia Sheinbaum pide a Embajada de EE.UU. aclarar actuación de agentes en Chihuahua

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