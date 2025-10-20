El Estado

17.76°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Descartan ruptura PRI-PAN en Chihuahua; el objetivo es evitar triunfo de Morena: Álvarez

A pesar de recientes declaraciones del dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua negó una ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel local.

El presidente estatal del PAN, Gabriel Álvarez, afirmó que ambas fuerzas políticas mantienen coincidencias estratégicas rumbo a las elecciones de 2027, con un objetivo claro: evitar que Morena gane la gubernatura.

“Mientras algunos discuten desde la Ciudad de México, aquí en Chihuahua sabemos lo que está en juego. La prioridad es que no entre Morena, y en eso coincidimos con el PRI”, declaró Álvarez.

El líder panista señaló que, si bien existen diferencias naturales entre partidos, la alianza opositora sigue firme en la entidad, especialmente tras los resultados electorales previos, donde el bloque PAN-PRI-PRD obtuvo importantes victorias.

Hasta el momento, ninguna de las dirigencias estatales ha confirmado un quiebre formal en la coalición “Va por Chihuahua”, por lo que se espera que en los próximos meses se definan posibles candidatos comunes o esquemas de competencia aliados en distritos clave.

Secretaría de Hacienda aclara cobro de “accesorios” en la revalidación vehicular; anuncia programa “Borrón y cuenta nueva”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional

Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos

Condusef alerta sobre promociones engañosas antes de El Buen Fin 2025
Auditoría Superior del Estado y Secretaría de Hacienda firman convenio para optimizar revisión del Padrón de Proveedores
DSPM realiza operativos en yonkes para evitar venta de autopartes ilícitas en la ciudad
Chihuahua lidera la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México; PAN propone Cartilla Rosa de Salud Integral
Atiende Estado a más de 35 mil personas mensualmente en comedores comunitarios
Marruecos hace historia y vence a Argentina en la final del Mundial Sub-20 Chile 2025
Luisa María Alcalde exhibe lista de asistentes al relanzamiento del PAN y lanza crítica directa
Migajas, más impuestos y más deuda, presupuesto federal para Chihuahua: Francisco Sánchez

Municipios

Más Noticias

Nancy “La China” Frías se suma al Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”
Invita Isela Martínez a participar en la renovación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana
El peso mexicano sufre ligera depreciación ante fortalecimiento global del dólar