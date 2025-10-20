Descartan ruptura PRI-PAN en Chihuahua; el objetivo es evitar triunfo de Morena: Álvarez

Lunes 20 de octubre de 2025

A pesar de recientes declaraciones del dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua negó una ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel local.

El presidente estatal del PAN, Gabriel Álvarez, afirmó que ambas fuerzas políticas mantienen coincidencias estratégicas rumbo a las elecciones de 2027, con un objetivo claro: evitar que Morena gane la gubernatura.

“Mientras algunos discuten desde la Ciudad de México, aquí en Chihuahua sabemos lo que está en juego. La prioridad es que no entre Morena, y en eso coincidimos con el PRI”, declaró Álvarez.

El líder panista señaló que, si bien existen diferencias naturales entre partidos, la alianza opositora sigue firme en la entidad, especialmente tras los resultados electorales previos, donde el bloque PAN-PRI-PRD obtuvo importantes victorias.

Hasta el momento, ninguna de las dirigencias estatales ha confirmado un quiebre formal en la coalición “Va por Chihuahua”, por lo que se espera que en los próximos meses se definan posibles candidatos comunes o esquemas de competencia aliados en distritos clave.