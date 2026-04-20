Descartan tinte político en reunión entre actores locales de Morena

Lunes 20 de abril de 2026

El regidor y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, aseguró que la reunión en la que participó junto a Miguel Latorre, Marco Quezada, Sahir Rentería y Miguel Riggs no tuvo carácter partidista ni derivó en acuerdos políticos.

El funcionario explicó que se trató de un encuentro social, convocado de manera informal con fines de convivencia, en el que —afirmó— no se abordaron temas relacionados con estrategias electorales ni decisiones internas de Morena.

González subrayó que su participación fue únicamente como invitado a un desayuno, por lo que rechazó versiones que vinculan la reunión con procesos políticos o acuerdos dentro del partido.

Finalmente, reiteró que este tipo de encuentros no forman parte de la vida institucional de Morena ni influyen en la definición de candidaturas o en la toma de decisiones partidistas.