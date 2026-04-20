Chihuahua

24.99°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de abril de 2026

Descartan tinte político en reunión entre actores locales de Morena

El regidor y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, aseguró que la reunión en la que participó junto a Miguel Latorre, Marco Quezada, Sahir Rentería y Miguel Riggs no tuvo carácter partidista ni derivó en acuerdos políticos.

El funcionario explicó que se trató de un encuentro social, convocado de manera informal con fines de convivencia, en el que —afirmó— no se abordaron temas relacionados con estrategias electorales ni decisiones internas de Morena.

González subrayó que su participación fue únicamente como invitado a un desayuno, por lo que rechazó versiones que vinculan la reunión con procesos políticos o acuerdos dentro del partido.

Finalmente, reiteró que este tipo de encuentros no forman parte de la vida institucional de Morena ni influyen en la definición de candidaturas o en la toma de decisiones partidistas.

Descartan participación de agentes de EU en operativo de narcolaboratorio en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Exóticos vs cuartos de milla: rugen los motores en la cuarta fecha VIP

EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Refuerzan alumbrado en la UACH para mejorar seguridad estudiantil

La chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo culmina con éxito el Maratón de Boston 2026
Refuerzan Regidores del PAN cercanía con vecinos de Infonavit Nacional
Julio Mercado asume dirección del IMSS en Chihuahua
CCE advierte más cierres carreteros si no mejora la seguridad
Elon Musk no acude a cita judicial en Francia por investigación contra X
Antonio Carmona debuta con Bravos y fortalece cantera de FC Juárez
EE.UU. habilita portal para reembolso de aranceles tras fallo judicial
EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Municipios

Más Noticias

Urique lidera temperaturas en Chihuahua con más de 34 grados
Hoy último día para votar por Chihuahua en “Lo Mejor de México 2026”
Refuerzan alumbrado en la UACH para mejorar seguridad estudiantil