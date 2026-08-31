Deshielo del Himalaya amenaza vidas y una industria clave para Nepal

Lunes 31 de agosto de 2026

Katmandú, Nepal.- El acelerado deshielo de los glaciares del Himalaya está transformando las montañas de Nepal y elevando los riesgos para comunidades, alpinistas y trabajadores de una industria turística de la que dependen más de un millón de personas.

La preocupación aumentó después del colapso de parte de un glaciar y de la ladera del Langtang Lirung, una montaña de 7 mil 234 metros cercana a la frontera entre Nepal y el Tíbet. El desprendimiento provocó una corriente de agua, lodo y escombros que avanzó aproximadamente 96 kilómetros. Para el viernes, autoridades nepalíes reportaban 579 personas fallecidas y un número todavía indeterminado de desaparecidos.

La tragedia ocurrió menos de un mes después de otro desastre en la región: una avalancha en el Broad Peak, en Pakistán, provocó la muerte del reconocido alpinista nepalí Nirmal Purja, conocido como Nimsdai, y de otros nueve montañistas.

Los acontecimientos han encendido nuevamente las alertas sobre los cambios que experimenta la cordillera. Arbindra Khadka, glaciólogo e investigador de la Universidad de Tribhuvan, señaló que los glaciares del Himalaya están perdiendo aproximadamente un metro de hielo cada año.

El fenómeno representa también una amenaza económica para Nepal. El turismo equivale aproximadamente al 6.1 por ciento de la economía nacional y en 2023 sostuvo cerca de 1.2 millones de empleos, alrededor del 15 por ciento del empleo total del país.

Solo en 2025, Nepal recibió más de 1.16 millones de visitantes internacionales, de los cuales 165 mil 56 señalaron el senderismo y montañismo como el principal motivo de su viaje. Alrededor de esta actividad funcionan más de 3 mil agencias, además de empresas de expediciones, guías, porteadores, hoteles, casas de té, aerolíneas y operadores de helicópteros.

Montañas cada vez más impredecibles

Guías experimentados advierten que algunas rutas tradicionales están cambiando debido a la desaparición de nieve y hielo y a una mayor exposición de roca. Una de las zonas bajo especial vigilancia es la cascada de hielo de Khumbu, por donde comienza la principal ruta nepalí hacia el Everest.

Frente a estos nuevos riesgos, una generación más joven de guías está recurriendo a GPS, transceptores para avalanchas, mejores pronósticos meteorológicos y drones. Estos últimos incluso pueden transportar cargas de alrededor de 40 kilogramos, reduciendo la necesidad de que trabajadores nepalíes atraviesen repetidamente algunas de las zonas más peligrosas.

Pese a las tragedias y al incremento de los riesgos, la actividad no se detendrá fácilmente. Con la temporada de otoño próxima, las expediciones continúan reservadas y miles de guías, porteadores y negocios locales dependen de la llegada de excursionistas y alpinistas.

Los cambios observados incluso en el punto más alto del planeta sintetizan la preocupación de los especialistas y montañistas: el Himalaya está perdiendo hielo y las condiciones que durante décadas fueron consideradas relativamente predecibles están cambiando con rapidez.