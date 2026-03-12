Designa Maru Campos a Adalberto Oros Salido como fiscal de la Zona Noroeste

Jueves 12 de marzo de 2026

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, designó a Adalberto Oros Salido como nuevo fiscal de la Zona Noroeste, cargo desde el cual estará a cargo de la procuración de justicia en esa región del estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue quien informó y presentó oficialmente al nuevo funcionario, destacando que la designación responde a su experiencia y formación en materia penal.

Oros Salido es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal dentro del sistema penal acusatorio, cursada entre 2016 y 2018 en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Su trayectoria en el servicio público supera las tres décadas.

Entre 1988 y 1999 trabajó en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Posteriormente se desempeñó como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República en diversos estados del país entre 2000 y 2014, donde adquirió experiencia en investigación penal y persecución de delitos.

En 2015 se integró a la Fiscalía General de la República como fiscal revisor en Chihuahua, cargo que desempeñó hasta 2023. Desde ese año y hasta la fecha se desempeñaba como director general del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal.

El Gobierno del Estado indicó que la designación se sustenta en su conocimiento del sistema penal acusatorio y en su trayectoria dentro de instituciones federales y estatales, con el objetivo de fortalecer la coordinación ministerial y las labores de procuración de justicia en la Zona Noroeste.