El Estado

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

Designa Maru Campos a Adalberto Oros Salido como fiscal de la Zona Noroeste

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, designó a Adalberto Oros Salido como nuevo fiscal de la Zona Noroeste, cargo desde el cual estará a cargo de la procuración de justicia en esa región del estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue quien informó y presentó oficialmente al nuevo funcionario, destacando que la designación responde a su experiencia y formación en materia penal.

Oros Salido es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal dentro del sistema penal acusatorio, cursada entre 2016 y 2018 en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Su trayectoria en el servicio público supera las tres décadas.

Entre 1988 y 1999 trabajó en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Posteriormente se desempeñó como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República en diversos estados del país entre 2000 y 2014, donde adquirió experiencia en investigación penal y persecución de delitos.

En 2015 se integró a la Fiscalía General de la República como fiscal revisor en Chihuahua, cargo que desempeñó hasta 2023. Desde ese año y hasta la fecha se desempeñaba como director general del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal.

El Gobierno del Estado indicó que la designación se sustenta en su conocimiento del sistema penal acusatorio y en su trayectoria dentro de instituciones federales y estatales, con el objetivo de fortalecer la coordinación ministerial y las labores de procuración de justicia en la Zona Noroeste.

Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes

Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas

Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

Diputados de Chihuahua se dividen en votación de reforma electoral
Alza en gasolina por conflicto impulsa interés en vehículos eléctricos
Sheinbaum anuncia “Plan B” tras rechazo a reforma electoral
“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX
‘Nono’ Corral, único diputado del PT que respaldó reforma electoral
Fracasa reforma electoral de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados
Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026
Aprueban estrategia “Hoteles Violeta” en apoyo a mujeres víctimas de violencia

Municipios

Más Noticias

Aprueba el H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes 2026
Aprueba Cabildo proyectos de Desarrollo Humano y Educación con el FODESEM 2026
Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes