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Martes 19 de mayo de 2026

Designa Maru Campos a Javier Sánchez Herrera en Fiscalía Especializada

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, designó a Javier Sánchez Herrera como encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Con este nombramiento, el Gobierno del Estado busca dar continuidad a las acciones de investigación y operación estratégica desarrolladas dentro de dicha área especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, Javier Sánchez Herrera asumirá de manera provisional la responsabilidad de encabezar la Fiscalía Especializada, mientras continúan los trabajos de coordinación institucional y procuración de justicia en la entidad.

Las autoridades estatales señalaron que la designación forma parte de las estrategias orientadas al fortalecimiento de las labores operativas y de investigación en beneficio de la seguridad y justicia para las y los chihuahuenses.

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