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Lunes 28 de septiembre de 2026

Designa Morena a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua rumbo a 2027

Morena designó la noche de este lunes 28 de septiembre a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, tras concluir el proceso interno mediante el cual el partido definió a quien encabezará sus trabajos políticos en la entidad.

La definición se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte de la jornada nacional en la que Morena presentó coordinaciones estatales rumbo a los procesos electorales de 2027.

Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, participó en el proceso junto con Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant, quienes se habían registrado para buscar la coordinación estatal.

La Comisión Nacional de Elecciones informó la definición después del proceso de encuestas realizado en Chihuahua, de acuerdo con reportes publicados tras el anuncio.

Con la designación, Pérez Cuéllar queda al frente de la coordinación política de la llamada Defensa de la Transformación en Chihuahua. El nombramiento no constituye por sí mismo el registro formal de una candidatura a gobernador ante la autoridad electoral, procedimiento que corresponde a una etapa posterior del proceso electoral de 2027.

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