Desmantela Guatemala el mayor narcolaboratorio de su historia cerca de Chiapas

Jueves 28 de mayo de 2026

Autoridades de Guatemala desmantelaron el mayor narcolaboratorio detectado en la historia del país, ubicado en el departamento de San Marcos, cerca de la frontera con Chiapas, México, como parte de una serie de operativos contra el crimen organizado.

El ministro de Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz, informó que el complejo estaba conformado por tres inmuebles interconectados utilizados para la producción de cocaína y operaba en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, a pocos kilómetros del cruce fronterizo con México.

Durante el operativo fueron detenidas ocho personas y aseguradas 14 armas largas, tres pistolas calibre 9 milímetros, más de mil 300 cartuchos útiles y más de 74 mil quetzales en efectivo, equivalentes a aproximadamente 169 mil pesos mexicanos.

Las autoridades localizaron además identificaciones mexicanas y documentos guatemaltecos dentro de las instalaciones, lo que forma parte de las investigaciones en curso sobre posibles vínculos transnacionales.

La operación se realizó bajo el despliegue denominado “Cinturón de Fuego”, estrategia implementada por el Gobierno guatemalteco y el Ejército para combatir estructuras criminales, especialmente en regiones cercanas a la frontera con México.

De manera simultánea, fuerzas de seguridad ejecutaron la “Operación Relámpago 10” en el departamento de Petén, donde decomisaron marihuana, armas largas, pistolas, un lanzacohetes y un vehículo.

Además, en Puerto Quetzal fue interceptado un cargamento de 149 kilogramos de cocaína oculto en contenedores de chatarra provenientes de Costa Rica.

Los aseguramientos ocurrieron poco después de que trascendiera un acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para permitir operaciones conjuntas contra cárteles del narcotráfico en territorio guatemalteco, según información publicada por The New York Times.