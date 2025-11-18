Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

Martes 18 de noviembre de 2025

La Policía española, con apoyo de la DEA y la policía de Países Bajos, anunció el desmantelamiento de la supuesta “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, encargada de introducir en Europa grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica.

En la operación fueron detenidas veinte personas, incluyendo dos objetivos prioritarios de la DEA, y quince de ellas quedaron en prisión preventiva. Entre los arrestados también se encuentran miembros de la Camorra italiana, responsables de la distribución internacional desde España.

La investigación comenzó meses atrás tras detectar un cargamento de cocaína oculto en maquinaria industrial de gran tonelaje. La droga era almacenada en fincas de la región de Madrid y la provincia de Ávila, desde donde se distribuía a otras partes de España.

Asimismo, se descubrió que el mes pasado la red realizó su primer envío de droga a Italia a través de un capo de la Camorra napolitana del clan Amato-Pagano.

Durante la operación, las autoridades confiscaron casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y quince vehículos.

El CJNG, con presencia en todo México y varias regiones del mundo, fue designado este año como “organización terrorista extranjera” por el Gobierno de Estados Unidos.