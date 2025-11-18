Internacional

15.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

La Policía española, con apoyo de la DEA y la policía de Países Bajos, anunció el desmantelamiento de la supuesta “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, encargada de introducir en Europa grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica.

En la operación fueron detenidas veinte personas, incluyendo dos objetivos prioritarios de la DEA, y quince de ellas quedaron en prisión preventiva. Entre los arrestados también se encuentran miembros de la Camorra italiana, responsables de la distribución internacional desde España.

La investigación comenzó meses atrás tras detectar un cargamento de cocaína oculto en maquinaria industrial de gran tonelaje. La droga era almacenada en fincas de la región de Madrid y la provincia de Ávila, desde donde se distribuía a otras partes de España.

Asimismo, se descubrió que el mes pasado la red realizó su primer envío de droga a Italia a través de un capo de la Camorra napolitana del clan Amato-Pagano.

Durante la operación, las autoridades confiscaron casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y quince vehículos.

El CJNG, con presencia en todo México y varias regiones del mundo, fue designado este año como “organización terrorista extranjera” por el Gobierno de Estados Unidos.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil
Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025
Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo

Municipios

Más Noticias

Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua
Dos turistas mexicanos fallecen en la Patagonia chilena tras tormenta de nieve