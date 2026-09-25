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Viernes 25 de septiembre de 2026

Desmantelan narcolaboratorio en Nigeria; buscan a mexicano señalado por autoridades

Nigeria.- Autoridades de Nigeria desmantelaron un laboratorio clandestino presuntamente dedicado a la fabricación de drogas en el estado de Enugu, al sur del país, donde fueron detenidas dos personas y se mantiene la búsqueda de un ciudadano mexicano señalado por las autoridades nigerianas como presunto integrante de un grupo delictivo.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria identificó a los detenidos como Chukwu Obumneme Christopher, alias “Brown”, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, alias “George”, de 60 años.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, ambos habrían operado las instalaciones en asociación con Cuitláhuac Rodríguez Villanueva, a quien las autoridades nigerianas describen como supuesto miembro de un cártel mexicano con base en Ciudad de México.

Rodríguez Villanueva no fue localizado durante el operativo y actualmente es buscado por las autoridades. Los primeros reportes indican que presuntamente habría abandonado Nigeria.

Además, fueron identificadas otras dos personas como prófugas: Uchenna, alias “Uche”, y Celestine Ikemefuna Iwuchukwu.

Durante el aseguramiento del laboratorio, las autoridades localizaron grandes cantidades de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.

Entre lo decomisado se encuentran 690 litros de metilamina, mil litros de alcohol isopropílico, 300 litros de ácido clorhídrico, 290 litros de tolueno y una cantidad similar de acetona.

También fueron asegurados 400 litros de hidróxido de sodio líquido, 125 kilogramos de N-fenilacetamida, 414 kilogramos de acetato de plomo y 769.6 kilogramos de ácido tartárico, además de otras sustancias controladas.

Las autoridades nigerianas mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la operación y localizar a las personas señaladas como prófugas, así como establecer posibles vínculos internacionales relacionados con la producción y distribución de drogas.

Acumula Carvel antecedentes de investigaciones y controversias desde 2018

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