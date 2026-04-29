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Miércoles 29 de abril de 2026

Desmienten fotografía sobre extranjeros en operativo de El Pinal

La Unidad Especializada para la Investigación informó que la imagen difundida por el medio Milenio no corresponde a funcionarios de Estados Unidos fallecidos en el accidente del pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.

De acuerdo con la autoridad, en la fotografía aparece únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), entre ellos su director Pedro Oseguera Cervantes y el elemento Manuel Méndez Montes, quienes perdieron la vida en el percance.

Asimismo, se precisó la identidad del resto de las personas que aparecen en la imagen, todas pertenecientes a la corporación estatal, descartando la presencia de ciudadanos extranjeros como se había señalado en versiones previas.

La instancia investigadora hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada, al advertir que este tipo de contenido puede generar confusión y afectar el desarrollo de las indagatorias.

Finalmente, reiteró su disposición de continuar informando de manera oficial, conforme lo permitan los avances del caso relacionado con el desmantelamiento del narcolaboratorio en la zona de El Pinal.

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