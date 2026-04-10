Despidos en Oracle encienden alerta sobre posible ola global de recortes por adopción de IA

Viernes 10 de abril de 2026

Tras el despido de miles de empleados por parte de Oracle a finales de marzo, especialistas advierten que esta decisión podría marcar el inicio de una nueva etapa de recortes masivos impulsados por la adopción acelerada de la inteligencia artificial.

La empresa tecnológica anunció la salida de 30 mil trabajadores en Canadá, India, México y Estados Unidos, como parte de una reestructura para invertir en tecnología basada en IA, reducir costos y optimizar procesos operativos.

De acuerdo con el doctor Fernando Gutiérrez, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, el impacto de estas tecnologías no se limita al sector tecnológico:

"La inteligencia artificial está transformando todo nuestro entorno, no sólo un ámbito específico", señaló.

Un informe reciente de la firma Challenger, Gray & Christmas reveló que los despidos en la industria tecnológica estadounidense ya atravesaban su peor momento desde 2025, con 52 mil 50 recortes tan solo durante el primer trimestre de 2026.

A pesar de este panorama, Gutiérrez subrayó que la situación no representa un escenario definitivo para los trabajadores:

"No es una sentencia de muerte. Si las personas desarrollan capacidades para utilizar sistemas inteligentes, tendrán mayores oportunidades de conservar su empleo o incluso acceder a puestos mejor remunerados", afirmó.