Desplaza violencia a 80 personas en Guadalupe y Calvo; reciben atención humanitaria

La violencia registrada en el municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente en la región de Atascaderos, provocó el desplazamiento de 80 personas, quienes fueron atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) y la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

El acercamiento con las familias afectadas inició desde la noche de ayer, cuando autoridades acudieron a brindar apoyo humanitario consistente en alimentos, bebidas y medicamentos. Se informó que se dio atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

De manera paralela, la Fiscalía asignó agentes del Ministerio Público para proporcionar atención directa a quienes deseen interponer la denuncia correspondiente o requieran asesoría jurídica, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional.

Asimismo, las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, con el objetivo de restablecer el orden, reforzar la seguridad y generar condiciones que permitan salvaguardar la integridad de la población.

