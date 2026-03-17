El Estado

14.49°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

Desplazamiento y enfrentamientos marcan crisis de seguridad en Guadalupe y Calvo

La detención de tres personas armadas y el abatimiento de dos presuntos criminales tras un enfrentamiento con fuerzas estatales en la zona entre El Ocote y Atascaderos volvió a evidenciar la crisis de seguridad que se vive en este municipio de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los hechos ocurrieron durante un operativo de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), donde además uno de los detenidos fue trasladado herido a la capital del estado. Los tres serán procesados por delitos del fuero federal, informó el fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos.

La región forma parte del llamado Triángulo Dorado, una zona estratégica para grupos del crimen organizado debido a su cercanía con Sinaloa, a menos de 40 kilómetros, lo que facilita la movilidad de células armadas entre entidades.

Autoridades estatales han identificado que la incursión del grupo delictivo conocido como “La Línea” en territorio históricamente dominado por facciones del Cártel de Sinaloa ha detonado una escalada de violencia desde 2025. En este contexto, también se ha reportado la presencia de grupos como las “Fuerzas Especiales de Isidro” (FEDI), presuntamente vinculadas a otras facciones criminales.

Los enfrentamientos recientes han provocado el desplazamiento de al menos 200 personas de comunidades como Atascaderos y El Ocote, quienes han abandonado sus hogares ante la falta de condiciones de seguridad. Muchos de ellos se han refugiado en ciudades como Parral y la capital del estado.

Entre los hechos más graves se encuentra el asesinato de dos menores de 14 años ocurrido en febrero, así como múltiples enfrentamientos armados que se han prolongado por horas, afectando directamente a la población civil.

Además de la violencia, habitantes denuncian la instalación de retenes ilegales, vigilancia constante en caminos rurales y la paralización de actividades económicas como la ganadería y la explotación forestal, así como la disminución en la asistencia escolar.

En este contexto, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos en la zona, considerada una de las más complejas del país en materia de seguridad, mientras continúan los esfuerzos para contener la presencia de grupos delictivos y restablecer las condiciones de tranquilidad para la población.

Alerta ambiental en 6 ciudades de Chihuahua por partículas de polvo provenientes de EU

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Regidores del PAN continúan acciones de mejora en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”

Desplazamiento y enfrentamientos marcan crisis de seguridad en Guadalupe y Calvo

Morena lidera intención de voto rumbo a la gubernatura de Chihuahua; Bonilla y Chávez destacan en sus partidos

Florida: Hombre vende su casa en cinco días con ayuda de ChatGPT
Garantiza SSPE retorno seguro a familias de Guadalupe Y Calvo
Sesiona Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez en la Torre Centinela
Incendio en Dos Bocas deja al menos una persona fallecida
Localizan cuerpo en descomposición en campo menonita de Cuauhtémoc
Fiscalía confirma que exjuez Heber Fabián Sandoval murió por suicidio
Calendario SEP: Fechas de vacaciones de Semana Santa 2026 en México
Ataque a distancia contra elementos de la AEI en Madera; no hay heridos

Municipios

Más Noticias

Cuatro fallecidos tras choque de autobús y tráiler en Veracruz
Regidores del PAN continúan acciones de mejora en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”
Cierre parcial en el Periférico de la Juventud por construcción de gaza colgante