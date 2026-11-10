Despliega Marina mil 300 elementos en Michoacán para proteger minas y combatir al crimen organizado

Martes 10 de noviembre de 2026

México.- La Secretaría de Marina (Semar) desplegó mil 300 elementos operativos y 61 vehículos en Michoacán, como parte de una estrategia de seguridad destinada a proteger las actividades mineras, combatir al crimen organizado y reforzar la vigilancia en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la dependencia estableció convenios de colaboración con empresas del sector minero para garantizar la seguridad de sus instalaciones y evitar que organizaciones criminales se apoderen de los minerales durante los procesos de producción y transporte.

"Ya hemos firmado convenios con las empresas mineras, igualmente, para darles protección, tenemos personal desplegado en la mina", declaró el funcionario.

El titular de la Semar explicó que estas acciones forman parte del Plan Michoacán y buscan proteger sectores productivos estratégicos para la economía nacional, particularmente aquellos vinculados con las operaciones comerciales del puerto de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las cifras presentadas por Morales Ángeles, esta terminal portuaria concentra el 22.9% de las exportaciones de minerales del país, lo que la convierte en un punto fundamental para la movilización de estos productos hacia los mercados internacionales.

El almirante señaló que la presencia de personal naval en las instalaciones mineras busca impedir que grupos delictivos intervengan en las operaciones o sustraigan materiales durante su traslado.

"En este momento no hemos tenido reporte de incidencia, con eso logramos que los criminales no se apropien de los minerales", aseguró.

Además de la vigilancia en las minas, la Secretaría de Marina mantiene operaciones de seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas para combatir el contrabando, el tráfico de drogas, armas y sustancias químicas, así como otras actividades ilícitas relacionadas con el movimiento de mercancías.

El funcionario destacó que la estrategia también incluye protección para las cadenas logísticas del sector agrícola, mediante dispositivos de seguridad que acompañan el traslado de productos desde las zonas de producción hasta las instalaciones portuarias.

Como parte del despliegue, la dependencia dispone de embarcaciones, helicópteros, equipos de inteligencia y unidades de operaciones especiales, además de los mil 300 efectivos y 61 vehículos asignados a las tareas de vigilancia en Michoacán.

Las acciones se concentran en instalaciones portuarias, zonas costeras y puntos considerados estratégicos para las actividades económicas de la entidad.

Morales Ángeles sostuvo que la coordinación con las empresas y la presencia permanente de elementos navales permiten fortalecer las condiciones de seguridad para las operaciones comerciales e industriales.

La estrategia federal busca evitar que las organizaciones criminales obtengan beneficios económicos mediante el robo o control ilegal de minerales y otras mercancías, además de mantener la operación de las principales rutas de transporte y exportación de Michoacán.

Con este despliegue, la Secretaría de Marina amplía su participación en la protección de infraestructura productiva y logística, mientras mantiene las acciones de vigilancia y combate a las actividades delictivas en una de las regiones portuarias más importantes del país.