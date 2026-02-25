El Estado

9.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Despliega SSPE operativo aéreo y terrestre en la zona occidente del estado

Como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un operativo de vigilancia y rastreo de objetivos prioritarios en distintas localidades de la zona occidente del estado.

El operativo que fue desplegado durante esta semana, contó con la participación de más de 20 elementos de la Policía del Estado y diversas unidades, así como con el apoyo de una aeronave de la corporación, lo que permitió reforzar la supervisión aérea y ampliar la cobertura operativa en la región.

Las acciones se realizaron en localidades como Gran Morelos, San Cayetano, San Lorenzo, Belisario Domínguez, Vicente Guerrero, Tutuaca, La Unión, San Francisco de Borja e incluso en el Cañón de Namurachi.

Durante el despliegue se efectuaron recorridos terrestres, entrevistas con la población y seguimiento de trazabilidad derivada de inteligencia, apoyados por observadores aéreos que operaron desde el helicóptero, fortaleciendo las labores de reconocimiento y vigilancia estratégica.

Estas acciones forman parte del reforzamiento regional impulsado por la estrategia de Seguridad Pública encabezada por el secretario Gilberto Loya, orientada a mantener presencia permanente y garantizar la tranquilidad en todo el estado, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

Reforma electoral eliminará el PREP y adelantará el cómputo distrital: Sheinbaum

