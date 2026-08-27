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Viernes 28 de agosto de 2026

Despliegan casi 300 elementos en revisión extraordinaria del Cereso 3 de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó una revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 3, donde fueron inspeccionadas mil 148 personas privadas de la libertad y 183 estancias.

En el operativo participaron 297 elementos del Sistema Penitenciario, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes desplegaron acciones en los módulos 19, 19-A, Bajo Riesgo y el área destinada a personas con medidas especiales de seguridad.

Durante la intervención fueron localizadas y aseguradas tres puntas hechizas. También se retiraron excedentes de prendas de vestir y diversos artículos considerados basura, los cuales fueron destruidos conforme a los procedimientos establecidos.

Al finalizar la revisión, las autoridades efectuaron un pase de lista extraordinario y un recorrido de seguridad perimetral, sin que se reportaran incidentes.

La SSPE señaló que estas revisiones forman parte de las acciones encaminadas a mantener la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios del estado.

Harfuch mantiene comunicación diaria con la DEA; le informó operativo contra “El Mencho”

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