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Jueves 24 de septiembre de 2026

Destaca César Jáuregui historia e identidad de Chihuahua 2000

César Jáuregui sostuvo un concurrido encuentro con vecinos de Chihuahua 2000, como parte de las reuniones de acercamiento que mantiene con ciudadanos de diferentes sectores de la capital.

Durante la reunión, Jáuregui destacó la historia y el sentido de comunidad de Chihuahua 2000, una colonia que, recordó, ha tenido una presencia importante en la vida pública de la ciudad y de la que surgió Marco Bonilla, quien llegó a ocupar la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Jáuregui resaltó especialmente ese vínculo de Bonilla con Chihuahua 2000 y reiteró ante los vecinos su respaldo político: “Esta colonia ya dio un presidente municipal y estoy seguro de que también dará un gobernador del estado: Marco Bonilla”.

Jáuregui habló también sobre la importancia que tendrá 2027 y pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a las decisiones que se tomarán, al considerar que está en juego preservar una forma de vida que ha distinguido a Chihuahua capital: una sociedad independiente, autónoma, con desarrollo y con aspiraciones de seguir creciendo.

Señaló que estas características se han construido durante años con el trabajo de los propios chihuahuenses y destacó la importancia de que sean los ciudadanos quienes participen y decidan el rumbo que quieren para su ciudad.

“Chihuahua 2000 tiene historia, identidad y mucha vida de comunidad. Gracias por recibirnos, por hablar claro y compartir lo que piensan. Seguimos caminando Chihuahua y, sobre todo, escuchando a su gente”, expresó César Jáuregui.

El encuentro forma parte de los recorridos que Jáuregui ha mantenido por las colonias de la ciudad, donde ha privilegiado el diálogo directo con los vecinos para conocer sus necesidades, preocupaciones y puntos de vista sobre el presente y futuro de Chihuahua.

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