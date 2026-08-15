Escuchar a la gente permite saber qué está fallando y corregir: César Jáuregui

Sábado 15 de agosto de 2026

César Jáuregui Moreno sostuvo la tarde de ayer un encuentro con vecinos de las colonias Granjas del Valle y Riberas, con quienes dialogó directamente sobre las principales necesidades de la zona y la importancia de mantener un gobierno cercano a la gente.

Durante la reunión, Jáuregui preguntó a los asistentes sobre temas cotidianos que impactan directamente en su calidad de vida, como el abasto de agua, la seguridad, la pavimentación, el recarpeteo y el bacheo. Los propios vecinos tomaron la palabra en distintos momentos para exponer la situación de sus colonias y plantear los asuntos que consideran prioritarios.

Jáuregui señaló que una alternativa para atender de manera más efectiva las colonias es realizar intervenciones integrales, en las que las distintas áreas de la administración municipal trabajen simultáneamente durante varios días hasta atender los pendientes existentes.

Explicó que la idea es concentrar los esfuerzos del gobierno en una colonia durante una o dos semanas, atendiendo desde calles, limpieza y servicios hasta aquellos detalles que afectan diariamente a los vecinos.

“El presidente municipal tiene que estar ahí, revisar personalmente lo que se hizo y preguntarle a la gente si realmente quedó resuelto. No se trata solamente de mandar a alguien; hay que regresar y corroborar que las cosas se hicieron bien”, expresó.

Jáuregui reiteró que mantendrá una ruta permanente de diálogo y cercanía con los ciudadanos, al considerar que no existe una tarea más importante para un servidor público que escuchar a la gente.

“Es escuchando como uno se entera de qué está pasando, qué está fallando, dónde se está cometiendo un abuso y también quién está haciendo bien su trabajo. Esa información es la que permite corregir y tomar mejores decisiones”, explicó.

Finalmente, César Jáuregui agradeció a los vecinos de Granjas del Valle y Riberas por compartir directamente sus inquietudes y aseguró que continuará recorriendo las colonias y manteniendo contacto permanente con los ciudadanos.

“Así entiendo el servicio público: estar cerca, escuchar, atender y regresar para comprobar que las cosas se hicieron”, concluyó.