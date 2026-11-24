Martes 24 de noviembre de 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los avances en materia de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación bilateral durante la administración del presidente Donald Trump, al asegurar que las acciones conjuntas están generando resultados que contribuyen a salvar vidas en ambos países.

A través de una publicación en redes sociales, el diplomático presentó un balance de su gestión y afirmó que la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha permitido fortalecer las operaciones contra organizaciones criminales, mejorar la vigilancia fronteriza y atender asuntos estratégicos relacionados con el agua y el medio ambiente.

Entre los principales resultados, Johnson destacó la colaboración para detener a cinco de los fugitivos más buscados por el FBI, incluida la reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como uno de los principales dirigentes de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva.

La detención del presunto narcotraficante se realizó el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, mediante un operativo de fuerzas federales mexicanas que contó con intercambio de información de inteligencia entre ambos países.

El representante estadounidense sostuvo que, durante el segundo mandato de Trump, se ha fortalecido la seguridad en la frontera compartida y se ha registrado una reducción superior al 40% en las muertes relacionadas con el fentanilo, cifras que presentó como parte de los resultados de la estrategia de seguridad de su Gobierno.

En materia de cooperación internacional, también aseguró que se han conseguido avances en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, mediante mayores entregas de agua destinadas a Texas, así como progresos en los proyectos de tratamiento de aguas residuales del río Tijuana.

Johnson señaló que la relación bilateral comprende asuntos que van más allá de la seguridad, entre ellos migración, comercio, medio ambiente y cooperación tecnológica, en el contexto de un intercambio comercial que ubicó en aproximadamente un billón de dólares.

El diplomático reconoció que todavía existen desafíos importantes, especialmente en el combate al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, aunque defendió los resultados alcanzados durante la actual administración estadounidense.

Asimismo, reiteró su respaldo al presidente Donald Trump y a la política exterior denominada America First, al considerar que ha colocado nuevamente al hemisferio occidental entre las prioridades estratégicas de Washington.

Finalmente, Johnson sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos continuará siendo fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad, migración y desarrollo regional, y aseguró que los esfuerzos coordinados han demostrado resultados concretos en beneficio de ambas naciones.