Destaca Gasolinera de Chihuahua en informe de Profeco por mantener precio justo del diésel

Lunes 3 de agosto de 2026

Una estación de servicio ubicada en la ciudad de Chihuahua fue incluida en la lista de “precios justos” presentada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante el informe semanal difundido en la conferencia matutina del Gobierno de México.

De acuerdo con la dependencia federal, la gasolinera pertenece a Pemex y se localiza sobre la avenida Hacienda de los Morales, donde el litro de diésel se comercializa en 26.99 pesos, manteniéndose por debajo del límite de 27 pesos establecido en el acuerdo nacional para la estabilización de precios de los combustibles.

La Profeco informó que el establecimiento registra un margen de ganancia de 1.59 pesos por litro, indicador que le permitió ser considerada dentro de las estaciones que ofrecen condiciones favorables para los consumidores.

El reporte forma parte del monitoreo semanal que realiza la dependencia para identificar las estaciones de servicio con los precios más competitivos y aquellas que mantienen márgenes razonables de comercialización en distintas regiones del país.

Las autoridades federales reiteraron el llamado a los concesionarios a respetar los acuerdos de precios y fomentar prácticas que beneficien la economía de las familias mexicanas.