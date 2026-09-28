Destaca Gilberto Loya 34 detenciones y el aseguramiento de 18 armas durante la última semana

Lunes 28 de septiembre de 2026

Como parte de las acciones de prevención, vigilancia, inteligencia y reacción que impulsa el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó la detención de 34 presuntos responsables de delitos durante la última semana, de los cuales 26 están relacionados con delitos del fuero común y ocho con delitos del fuero federal.

En el periodo comprendido del 20 al 26 de septiembre, los elementos de la SSPE aseguraron también ocho vehículos con reporte de robo y tres unidades relacionadas con la comisión de delitos, además de 18 armas de fuego, 3 mil 273 municiones y 36 cargadores.

Gilberto Loya señaló que estos resultados forman parte del despliegue operativo que mantiene la corporación en distintos puntos del estado, con apoyo de herramientas de inteligencia y vigilancia que permiten fortalecer la capacidad de reacción de los agentes ante situaciones de riesgo.

Uno de los casos registrados durante la semana ocurrió el 24 de septiembre, cuando agentes de la Policía Estatal detuvieron a José Alfredo R. Z., de 25 años, después de una persecución sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, luego de que presuntamente abriera fuego contra los elementos durante labores de patrullaje.

El operativo inició a las 9:58 horas, tras recibirse el reporte de un robo de vehículo con violencia en el que se describía una camioneta GMC Yukon color guinda. A las 10:20 horas, el sistema lector de placas de la Plataforma Centinela detectó una unidad con características coincidentes.

A partir de esa alerta, el C7-iA y la Torre Centinela mantuvieron el seguimiento del vehículo mediante 10 cámaras lectoras de placas (LPR) y 17 Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI), lo que permitió conocer su trayectoria hasta la intervención policial.

El conductor ignoró las indicaciones de los agentes y emprendió la huida, pero perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón, momento en que fue detenido.

Como parte de las acciones implementadas en la región de Ojinaga y el corredor hacia Aldama, la SSPE mantiene un despliegue operativo reforzado con labores de prevención, inteligencia y reacción.

Entre el 20 y el 26 de septiembre, estas acciones derivaron en la detención de tres personas señaladas como presuntos integrantes de un grupo delictivo, identificadas como Octavio Orlando R., alias “HH” o “El Tavo”, de 40 años; Arturo Geovani L. A., alias “Werito”, de 31 años; y Jesús René A. M., alias “El Gordo”, de 35 años.

Las detenciones forman parte del operativo reforzado desplegado en la zona tras la agresión registrada contra una aeronave oficial de la SSPE, con el objetivo de incrementar la presencia policial y fortalecer las capacidades de vigilancia y respuesta en Ojinaga y las comunidades del corredor hacia Aldama.

Loya Chávez destacó que la coordinación entre las áreas operativas y de inteligencia, junto con el uso de la infraestructura tecnológica de la SSPE, permite dar seguimiento a situaciones de riesgo y generar respuestas policiales en distintos puntos del estado.

Los detenidos, vehículos y demás indicios asegurados en cada intervención fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de la situación jurídica.