Destaca Isela Martínez impacto del nuevo puente de Fuerza Aérea y Carretera a Aldama en la movilidad de Chihuahua

Miércoles 5 de agosto de 2026

La regidora Isela Martínez Díaz destacó la inauguración del puente vehicular en el cruce de Fuerza Aérea y Carretera a Aldama, que encabezará hoy el alcalde Marco Bonilla, al señalar que esta obra representa un paso importante para mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de miles de familias chihuahuenses.

La edil explicó que este puente contribuirá a una mayor fluidez vehicular para quienes diariamente se trasladan hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, para quienes viajan entre Chihuahua y Aldama, así como para las familias que viven, trabajan o realizan sus actividades en esta importante zona de la ciudad.

“Esta obra no solo agiliza el tránsito; también brinda mayor seguridad, reduce los tiempos de traslado y fortalece la conectividad de uno de los accesos más importantes de nuestra ciudad. La movilidad no se mide únicamente en kilómetros de pavimento o en nuevas estructuras; se mide en el tiempo que las personas recuperan para llegar antes a casa, trasladarse con mayor seguridad y disfrutar más tiempo con sus familias. Invertir en infraestructura es invertir en la calidad de vida de las y los chihuahuenses”, expresó.

Destacó que este puente forma parte de una estrategia integral de movilidad impulsada por la administración municipal, con proyectos que buscan atender puntos de alta demanda vehicular y ofrecer soluciones de largo plazo para una ciudad que continúa creciendo.

Reconoció la visión y el compromiso del alcalde Marco Bonilla para impulsar obras estratégicas que responden a las necesidades actuales de Chihuahua y preparan a la ciudad para los retos del futuro.

“Las grandes obras no se construyen para los automóviles; se construyen para las personas. Detrás de cada puente, cada vialidad y cada crucero mejorado hay miles de minutos que las familias recuperan para llegar antes a casa, convivir con sus seres queridos o trasladarse con mayor seguridad. Ese es el verdadero valor de invertir en infraestructura”, concluyó.