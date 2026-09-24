Destaca Joss Vega reapertura de exportación ganadera tras 16 meses de restricciones

Jueves 24 de septiembre de 2026

La presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, celebró la reapertura del cruce de ganado de Chihuahua hacia Estados Unidos por San Jerónimo–Santa Teresa, luego de aproximadamente 16 meses de restricciones derivadas de la presencia del gusano barrenador.

Vega señaló que la reactivación representa una noticia importante para los productores chihuahuenses, quienes durante este periodo enfrentaron limitaciones para comercializar ganado en el mercado estadounidense.

La legisladora subrayó que la reapertura no implica relajar las medidas sanitarias, por lo que consideró necesario mantener la vigilancia, los controles y los protocolos para reducir el riesgo de nuevos cierres fronterizos.

El reinicio de las exportaciones será gradual. Durante la primera semana se prevé el cruce de alrededor de 800 cabezas de ganado por día, con la meta de alcanzar mil 500 diarias a partir de la cuarta semana.

Como parte de los nuevos protocolos sanitarios, se incorporaron binomios caninos especializados en la detección del gusano barrenador, lectores de radiofrecuencia para fortalecer la trazabilidad y ajustes en los procesos de inspección y tratamiento del ganado.

Antes de las restricciones, Chihuahua exportaba alrededor de 500 mil cabezas de ganado al año hacia Estados Unidos, por lo que la reapertura permitirá recuperar de manera progresiva una de las actividades económicas más relevantes para el sector pecuario del estado.