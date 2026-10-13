Chihuahua

31.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

Destaca Lupita Borruel quinta edición de la Semana de la Salud en su Segundo Informe de Actividades

Como parte de los resultados de su Segundo Informe de Actividades, la regidora del Partido Acción Nacional, Lupita Borruel, destacó la realización de la quinta edición de la Semana de la Salud, que este año contó con la participación de más de 700 colaboradoras y colaboradores del Gobierno Municipal.

Borruel señaló que, a lo largo de cinco ediciones, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio para promover hábitos saludables y acercar herramientas que permitan detectar riesgos y atender oportunamente la salud de quienes diariamente trabajan al servicio de las familias chihuahuenses.

Durante la jornada del 2026, se llevó a cabo una campaña de donación de sangre, en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, además de pláticas sobre salud mental, alimentación consciente y Primeros Auxilios Psicológicos.

Las actividades incluyeron también un “Zumbatón”, con el objetivo de fomentar la activación física de una manera dinámica y generar conciencia sobre la importancia de incorporar el movimiento como parte de una vida saludable.

“Llegar a la quinta edición de la Semana de la Salud representa la continuidad de un trabajo que hemos realizado convencidos de que actuar a tiempo puede hacer una diferencia. Agradezco a cada institución, especialista y colaborador que durante estos años se ha sumado para hacer posible este esfuerzo”, expresó la regidora.

Lupita Borruel resaltó que desde la Comisión de Salud continuará trabajando de manera coordinada con instituciones y especialistas para impulsar una cultura de prevención y acercar este tipo de programas a la comunidad.

Municipio definirá este año ubicación de planta de economía circular en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Denuncian drenaje, baches y malos olores en la avenida Heroico Colegio Militar

Detienen en Chiapas a presunto responsable del asesinato del dueño de “Chachitos”

Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla

Va Chihuahua por inversiones en chips; sostiene más de 25 reuniones en California
Aleks Syntek pospone gira europea por recomendación médica
Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar
Canacintra Chihuahua impulsa digitalización de empresas con curso de Marketing Digital
Vecinos del norte de Chihuahua reportan más de 30 horas sin internet de Telmex
Juárez, bajo presión: basura, disputa política y polémica por retiro de mantas
Avanza la segunda entrega de apoyos alimentarios para personas mayores o con discapacidad
IMSS lleva médicos por aire a comunidades alejadas de Morelos

Municipios

Más Noticias

EU activa nuevas reglas del Río Colorado y aumenta presión hídrica sobre México
Mantiene CEPC alerta preventiva por lluvias y vientos fuertes en el estado
Liberan a presunto líder criminal en Morelos tras secuestro de tres agentes y narcobloqueos