Destaca Lupita Borruel quinta edición de la Semana de la Salud en su Segundo Informe de Actividades

Martes 13 de octubre de 2026

Como parte de los resultados de su Segundo Informe de Actividades, la regidora del Partido Acción Nacional, Lupita Borruel, destacó la realización de la quinta edición de la Semana de la Salud, que este año contó con la participación de más de 700 colaboradoras y colaboradores del Gobierno Municipal.

Borruel señaló que, a lo largo de cinco ediciones, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio para promover hábitos saludables y acercar herramientas que permitan detectar riesgos y atender oportunamente la salud de quienes diariamente trabajan al servicio de las familias chihuahuenses.

Durante la jornada del 2026, se llevó a cabo una campaña de donación de sangre, en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, además de pláticas sobre salud mental, alimentación consciente y Primeros Auxilios Psicológicos.

Las actividades incluyeron también un “Zumbatón”, con el objetivo de fomentar la activación física de una manera dinámica y generar conciencia sobre la importancia de incorporar el movimiento como parte de una vida saludable.

“Llegar a la quinta edición de la Semana de la Salud representa la continuidad de un trabajo que hemos realizado convencidos de que actuar a tiempo puede hacer una diferencia. Agradezco a cada institución, especialista y colaborador que durante estos años se ha sumado para hacer posible este esfuerzo”, expresó la regidora.

Lupita Borruel resaltó que desde la Comisión de Salud continuará trabajando de manera coordinada con instituciones y especialistas para impulsar una cultura de prevención y acercar este tipo de programas a la comunidad.