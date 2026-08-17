Destaca Maru Campos unidad del PAN rumbo a próximos procesos políticos

Lunes 17 de agosto de 2026

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, destacó la unidad que actualmente observa al interior del Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que existe disposición entre sus integrantes para trabajar en conjunto y fortalecer al partido de cara a los próximos procesos políticos.

Luego de participar en reuniones con militantes y liderazgos panistas, la mandataria señaló que percibe un ambiente de cohesión que, aseguró, no había observado desde hace tiempo.

“Veo un panismo unido; en estas reuniones que tuve el privilegio de estar, veo al panismo unido como desde hace mucho no lo había visto”, expresó Campos.

La gobernadora resaltó que, pese a las diferencias que pueden existir al interior de Acción Nacional, sus integrantes han logrado encontrar coincidencias y mantener como prioridad el trabajo conjunto.

Campos consideró que esta disposición permitirá al PAN avanzar en la construcción de acuerdos y fortalecer su organización ante los retos políticos que se aproximan.

Contrasta unidad del PAN con situación de Morena

Durante sus declaraciones, la mandataria también hizo referencia a Morena y afirmó que, desde su perspectiva, existen divisiones y confrontaciones entre los diferentes grupos del partido.

“Veo un Morena peleándose, dividido, sin compartir, sin tratar de hacer aliados, sin tratar de caminar juntos”, sostuvo.

En contraste, Campos aseguró que dentro del PAN ha prevalecido la voluntad de superar diferencias, generar acuerdos y trabajar por objetivos comunes.

Las declaraciones de la gobernadora se producen en un momento de reorganización y fortalecimiento interno de Acción Nacional en Chihuahua, de cara a los próximos procesos políticos y electorales.