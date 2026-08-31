Destaca Olivia Franco impacto del Paso Superior Los Nogales

Lunes 31 de agosto de 2026

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, destacó el beneficio que representa para las familias de la ciudad la puesta en operación del Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, obra en la que la Sindicatura mantuvo labores de supervisión desde las distintas etapas del proceso hasta su inauguración.

Con una inversión de 200 millones de pesos y un beneficio estimado para cerca de 350 mil habitantes, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, agilizar los traslados y brindar mejores condiciones de circulación en uno de los sectores con mayor flujo vehicular.

Olivia Franco señaló que una obra de esta magnitud no solamente debe evaluarse por su inversión, sino por el beneficio que genera para la ciudadanía y por el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales fue contratada y ejecutada.

“Hoy vemos una obra concluida que tendrá un impacto directo en la movilidad de miles de familias. Para la Sindicatura también representa la culminación de un proceso que hemos acompañado con responsabilidad, supervisando el ejercicio de los recursos y el desarrollo de los trabajos hasta llegar a su entrega”, expresó.

La Síndica destacó que la supervisión permanente de la obra pública es una de las tareas fundamentales para contribuir a que las inversiones municipales se traduzcan en infraestructura de calidad y en resultados tangibles para la población.

Durante el desarrollo del proyecto, personal de la Sindicatura realizó labores de seguimiento e inspección, verificando los avances físicos de la obra y documentando su evolución como parte de las facultades de inspección y vigilancia.

Franco reiteró que la responsabilidad de la Sindicatura no comienza cuando una obra está terminada, sino desde los procesos previos y continúa durante su ejecución hasta constatar su conclusión.

“Supervisar significa cuidar el recurso de las y los chihuahuenses. Nuestra labor es estar presentes durante todo el proceso, señalar cuando sea necesario y verificar que aquello que se contrata se convierta finalmente en una obra útil para la ciudad”, puntualizó.

Con la inauguración del Paso Superior Los Nogales e Industrias, Olivia Franco refrendó el compromiso de mantener una Sindicatura cercana, técnica y vigilante de la obra pública, procurando que cada peso invertido genere resultados y contribuya al desarrollo de Chihuahua Capital.