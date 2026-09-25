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Viernes 25 de septiembre de 2026

Destaca Olivia Franco importancia de fortalecer la cultura de Protección Civil en Chihuahua

En la celebración del Día Nacional de Protección Civil, la Síndica municipal Olivia Franco reconoció el trabajo y compromiso del personal encargado de esta materia en el Municipio de Chihuahua y destacó la importancia de continuar fortaleciendo la prevención, capacitación y profesionalización para proteger la vida de las personas.

Durante su mensaje, Franco señaló que en los últimos años se ha consolidado una mayor cultura de Protección Civil y aseguró que la Sindicatura mantendrá su respaldo a las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad y prevención dentro del municipio.

“Cualquier recurso destinado a la Protección Civil es inversión; es la seguridad de quienes nos rodean y también de quienes no conocemos”, expresó.

La Síndica compartió que durante su estancia en la Ciudad de México le correspondió vivir distintos sismos e incluso participar como voluntaria en labores de apoyo, experiencia que, dijo, le permitió dimensionar la importancia de contar con personal capacitado, protocolos adecuados y herramientas suficientes para responder ante una emergencia.

Indicó que estas experiencias refuerzan la necesidad de trabajar desde la prevención para evitar que las personas enfrenten situaciones de riesgo, por lo que consideró indispensable dotar a quienes integran las áreas de Protección Civil de los recursos y herramientas necesarias.

Franco recordó que desde la Sindicatura se ha impulsado reglamentación relacionada con la seguridad y Protección Civil en inmuebles, al considerar que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de mejorar permanentemente sus condiciones y procesos preventivos.

Asimismo, reconoció la capacitación constante del personal y señaló que la cultura de Protección Civil ha logrado permear cada vez más entre servidores públicos y ciudadanía.

“Nos están educando y son ustedes quienes están ayudando a que esta cultura de Protección Civil siga creciendo”, expresó.

También agradeció el respaldo del Ayuntamiento y de quienes participan en la aprobación de disposiciones y recursos relacionados con esta materia, al destacar que la coordinación institucional resulta fundamental para avanzar.

Finalmente, Olivia Franco reiteró que la profesionalización debe ser permanente y que las distintas áreas de gobierno deben continuar buscando recursos para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta.

“Tenemos que estar preparados para las lluvias, los vientos, las nevadas y cualquier situación que pueda poner vidas en riesgo. Hay muchas vidas que proteger”, concluyó.

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