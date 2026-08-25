Destaca Olivia Franco importancia del PAAM para apoyar a adultos mayores

Martes 25 de agosto de 2026

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de que los programas sociales dirigidos a las personas adultas mayores lleguen de manera directa, ordenada y transparente a sus beneficiarios, ante el inicio de una nueva jornada de entrega del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), que opera el DIF Municipal de Chihuahua.

El DIF Municipal dio a conocer que del martes 25 al viernes 28 de agosto se realizará la entrega de apoyos del programa Mi Beca Chihuahua, Programa Alimentario del Adulto Mayor, en distintos Centros Comunitarios y CEDEFAM del municipio, con el objetivo de facilitar a las personas beneficiarias el acceso a este apoyo alimentario.

“El PAAM es un programa del DIF Municipal que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de nuestras personas adultas mayores. Desde la Sindicatura reconocemos la importancia de que estos apoyos lleguen a quienes los necesitan y que los recursos públicos destinados a los programas sociales se ejerzan correctamente, con responsabilidad y transparencia”, expresó Olivia Franco.

“Nuestro papel como Sindicatura es acompañar desde la vigilancia y la fiscalización, verificando que el recurso público cumpla con el objetivo para el cual fue destinado. Programas como este representan un respaldo importante para las personas adultas mayores y sus familias”, puntualizó la Síndica Municipal.

Las entregas comenzarán el martes 25 de agosto, a las 9:45 horas en el Centro Comunitario Lealtad II; a las 10:45 horas en Lealtad I; y a las 11:45 horas en Desarrollo Urbano.

El miércoles 26 de agosto, la entrega será a las 9:00 horas en el Centro Comunitario Santa Rosa.

Para el jueves 27 de agosto, las entregas están programadas a las 9:00 horas en el Centro Comunitario Arturo Gámiz; y a las 13:30 horas tanto en el Centro Comunitario Popular como en el CEDEFAM Palestina.

Finalmente, el viernes 28 de agosto, la entrega se realizará a las 9:45 horas en el CEDEFAM Punta Oriente.

El DIF Municipal de Chihuahua recordó que para recibir el apoyo es indispensable acudir al Centro Comunitario o CEDEFAM correspondiente, en el horario asignado, y presentar tanto el carnet otorgado al momento de registrarse como beneficiario como una identificación oficial.

Asimismo, informó que no es necesario acudir con anticipación ni presentarse en horarios previos a la entrega, por lo que se recomienda respetar la programación establecida para brindar una atención ordenada a las personas beneficiarias.