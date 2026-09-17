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Jueves 17 de septiembre de 2026

Destaca Olivia Franco vigilancia de recursos públicos en programas de alimentación

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de que programas sociales como los Comedores Comunitarios del DIF Municipal no solo representen un beneficio directo para las familias, sino que su operación esté acompañada de procesos administrativos claros que permitan vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Franco señaló que, desde el ámbito de competencia de la Sindicatura, se mantiene atención sobre los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio del gasto municipal, con el objetivo de verificar que los recursos sean utilizados conforme a la normatividad y para los fines para los cuales fueron autorizados.

“Programas como los Comedores Comunitarios tienen un impacto directo en las familias, por eso es importante que, además de brindar un buen servicio, exista orden administrativo, transparencia y seguimiento en el uso de los recursos públicos”, expresó.

La Síndica explicó que la labor de vigilancia implica dar seguimiento a la documentación que respalda el gasto, los procedimientos administrativos y la aplicación de los recursos, a fin de contribuir a que cada peso del presupuesto municipal tenga sustento y se traduzca en beneficios para la ciudadanía.

En este sentido, destacó que la función de la Sindicatura no se limita a observar las acciones una vez realizadas, sino que forma parte de un trabajo permanente de revisión, seguimiento y vigilancia administrativa sobre el manejo de los recursos municipales.

“Cuidar el recurso público significa revisar que existan procedimientos adecuados, que el gasto esté debidamente respaldado y que aquello que se autoriza realmente llegue a quienes está destinado”, agregó Olivia Franco.

Actualmente, los Comedores Comunitarios del DIF Municipal ofrecen alimentos a bajo costo en distintos puntos de Chihuahua Capital, principalmente para niñas, niños, personas adultas mayores y familias.

Franco reiteró que la Sindicatura continuará realizando labores de supervisión y seguimiento para contribuir a una administración municipal transparente, responsable y con un adecuado manejo de los recursos públicos.

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