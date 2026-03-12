Destaca Regidora Myrna Monge trabajo del IMM en la ampliación de la oferta académica de la Universidad de las Mujeres

Jueves 12 de marzo de 2026

La Regidora presidenta de la Comisión de Educación, Myrna Monge, reconoció públicamente el trabajo realizado por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) al presentar nuevas propuestas académicas y ampliar la oferta de carreras en la Universidad de las Mujeres con lo que abre mayores oportunidades de formación profesional para este importante sector.

En el marco de este reconocimiento, el IMM celebró un desayuno informativo teniendo como invitado especial al Dr. José Francisco Rojas Blasco, Director de la Organización Mundial de Alfabetización (WLO).

El encuentro tuvo como propósito estrechar vínculos institucionales y trazar líneas de colaboración orientadas al fortalecimiento de la educación con perspectiva de género así como de anunciar una inversión de 3 millones de dólares para la Universidad de las Mujeres.

Durante el evento, el Dr. Rojas Blasco destacó que los profesionales egresados del municipio de Chihuahua contarán con conocimientos apegados a normativas y estándares europeos, lo que representará un hito histórico al posicionarlos para integrarse a mercados laborales no solo en España, sino en toda la Unión Europea.

El directivo también anunció que la oferta académica se ampliará con programas en inteligencia artificial, marketing, ingeniería, educación y ciencias de la salud, así como certificaciones internacionales de inglés en niveles B1 y B2 avaladas por estándares europeos.

Destacó que el municipio de Chihuahua se convierte en pionero en el estado y en México al adoptar este modelo formativo, respaldado por una organización con presencia en Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Brasil, República Checa, España y Portugal, entre otros países.

La Regidora Monge manifestó que las integrantes del H. Ayuntamiento de Chihuahua y la Comisión de Educación seguirán apoyando iniciativas que fortalezcan el desarrollo de las mujeres y consideró que a través de la Universidad de las Mujeres se cuenta con un espacio de formación de calidad, inclusivo y accesible, con el objetivo de que cada mujer del municipio cuente con las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente en el ámbito profesional y social.

Destacó que la Universidad de las Mujeres es un compromiso del alcalde Marco Bonilla, quien se ha enfocado en continuar impulsando el crecimiento y desarrollo profesional cuyos beneficios se reflejarán en el fortalecimiento de las familias chihuahuenses para fortalecer a nuestra capital como Ciudad Competitiva.

Invitó a las mujeres a que se inscriban y aprovechen la oferta educativa a fin de que inicien sus estudios profesionales debido a que Chihuahua es una ciudad privilegiada porque el Gobierno Municipal está haciendo uso de los recursos internacionales que ofrece la institución para atender este tema educativo, colocando a nuestra ciudad como la primera en México y de las primeras a nivel Latinoamérica.

En el desayuno la Regidora Monge reconoció el trabajo realizado por la Coordinadora de la fracción edilicia del PAN Isela Martínez como impulsora de la Universidad de las Mujeres con el apoyo del alcalde Marco Bonilla para profesionalizar a las chihuahuenses.