Destaca Salud federal a Chihuahua como ejemplo en contención de sarampión

Miércoles 11 de febrero de 2026

Luego de que en varios estados del país se han registrado brotes de sarampión, el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó el caso de Chihuahua como ejemplo de cómo la vacunación permitió contener la incidencia de la enfermedad.

Durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, el funcionario explicó que en Chihuahua se llegaron a contabilizar más de 500 casos activos, con un acumulado superior a 4 mil contagios, lo que representó el 49 por ciento del total nacional.

Señaló que, gracias a las campañas de vacunación y a la identificación oportuna de los brotes, la entidad logró disminuir la propagación del virus.

Actualmente, indicó, Jalisco es el estado con mayor número de casos, con mil 245 contagios, seguido de Chiapas con 238. En tanto, 24 entidades reportan menos de 100 personas contagiadas.

“Tenemos identificados los lugares y los brotes”, afirmó el secretario, al subrayar que se mantiene vigilancia epidemiológica en todo el país.