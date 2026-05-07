Destaca Síndica Olivia Franco cultura de prevención tras participación en Simulacro Nacional 2026

Jueves 7 de mayo de 2026

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención luego de la participación del personal de la Sindicatura en el Simulacro Nacional 2026, coordinado por la Coordinación Municipal de Protección Civil en distintos edificios públicos.

Durante el ejercicio preventivo fueron evacuadas alrededor de 950 personas, entre empleados municipales y ciudadanía que se encontraba realizando trámites, en un tiempo aproximado de cuatro minutos.

Olivia Franco señaló que este tipo de actividades permiten evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia real y fortalecer los protocolos de actuación en espacios gubernamentales.

“Desde el inicio de esta administración hemos trabajado de manera preventiva para buscar brindar espacios seguros tanto para las y los trabajadores como para la ciudadanía que diariamente acude a los edificios municipales. La prevención salva vidas y por ello seguiremos impulsando estas acciones”, expresó la Síndica.

Asimismo, destacó que desde la Sindicatura de Chihuahua se han conformado brigadas internas que reciben capacitación constante en temas de evacuación, primeros auxilios y atención de emergencias, como parte de una estrategia preventiva permanente.

La funcionaria agregó que la participación de la Sindicatura en este simulacro refrenda el compromiso de supervisar que las dependencias municipales cumplan con medidas de seguridad y protección civil adecuadas.

Con estas acciones, la Sindicatura busca fortalecer la preparación institucional ante cualquier contingencia y fomentar una mayor cultura de prevención entre la población.