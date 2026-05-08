Chihuahua

18.56°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 8 de mayo de 2026

Destaca Síndica importancia del empoderamiento femenino en encuentro “Mujeres en Conexión”

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, destacó la importancia de generar espacios que impulsen el empoderamiento económico y social de las mujeres, tras asistir al evento de networking “Mujeres en Conexión”, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres.

El encuentro reunió a mujeres emprendedoras y líderes locales con el objetivo de fortalecer redes de apoyo, promover el diálogo e impulsar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Olivia Franco subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo personal y profesional de las mujeres chihuahuenses.

“Es fundamental seguir impulsando espacios donde las mujeres puedan compartir experiencias, generar alianzas y fortalecer su liderazgo. Cuando una mujer crece y avanza, también fortalece a su familia y a su comunidad”, expresó.

La Síndica agradeció la invitación de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, así como al Gobierno Municipal de Chihuahua por promover encuentros enfocados en la capacitación, el emprendimiento y la colaboración.

Asimismo, reiteró que desde la Sindicatura continuará respaldando acciones que fomenten la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en la capital.

“El trabajo en equipo y la creación de redes sólidas son clave para seguir construyendo una ciudad con más oportunidades para todas”, concluyó.

Avanza al 65% puente de carretera Aldama y Fuerza Aérea; concluye montaje de trabes

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Coparmex pide al SAT restablecer deducción total de prestaciones laborales

Incendio en Parque Tabasco deja cinco personas sin vida

Declaran culpable en EU a presunto integrante de La Nueva Familia Michoacana por tráfico de armas

Reconoce Kenia López a Maru Campos por decomiso histórico en narcolaboratorio de Chihuahua
Ximena Sariñana y La Sonora Dinamita en el Festival de las Tres Culturas en Cuauhtémoc
Generará frente frío 49 viento fuerte, tolvaneras y lluvias en la entidad
Semar rescata a 11 náufragos y asegura cargamentos de cocaína en el Pacífico
Revelan nueva carta de “El Chapo”; niega crímenes violentos y acusa al gobierno mexicano
Alejandro Moreno pide a EU declarar a Morena como organización terrorista
Destaca Síndica Olivia Franco cultura de prevención tras participación en Simulacro Nacional 2026
Ven positivo ampliar plazo para trámites del Programa de Uso Eficiente del Agua

Municipios

Más Noticias

Incendio en Parque Tabasco deja cinco personas sin vida
Municipio realizará bacheo en ocho puntos de Chihuahua este jueves
Chihuahua registra la cuarta mayor inflación del país durante abril