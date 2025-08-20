Chihuahua

Destaca Síndica la importancia de la participación del Cabildo Joven

En el marco del Cabildo Joven, la Síndica Municipal, Olivia Franco, expresó un mensaje de respaldo y motivación para las y los jóvenes participantes, destacando la importancia de su involucramiento en la vida pública y en la construcción de un futuro con mayor participación ciudadana.

Franco subrayó que este ejercicio es una oportunidad única para que la juventud conozca de cerca las funciones del gobierno municipal, y particularmente, para que desarrollen un sentido de responsabilidad y compromiso con su entorno.

“Con Cabildo Joven se puede sembrar la semilla de la participación y el compromiso ciudadano. Es necesario que las y los jóvenes se involucren, propongan y se conviertan en agentes de cambio”, afirmó.

La Síndica dirigió un mensaje especial a Sofía Valeria Calderón Serna, quien asumió el rol de Síndica Municipal Juvenil:

“A Sofía Valeria y a todas y todos los participantes, les digo: crean en su voz, en su capacidad de cambiar su entorno y de construir un mejor futuro para Chihuahua. Son ejemplo de que la juventud tiene mucho que aportar y merece espacios reales de participación, este es uno de ellos”.

Franco enfatizó que Cabildo Joven permite a las nuevas generaciones conocer de primera mano el funcionamiento del Ayuntamiento y poner en práctica sus conocimientos en un contexto real, fomentando el liderazgo, el pensamiento crítico y la corresponsabilidad ciudadana.

“La democracia se fortalece cuando la juventud se involucra. En la Sindicatura estamos convencidos de que escuchar a las y los jóvenes es clave para avanzar como sociedad”, concluyó.

