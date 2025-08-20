Destaca Síndica la importancia de la participación del Cabildo Joven

Miércoles 20 de agosto de 2025

En el marco del Cabildo Joven, la Síndica Municipal, Olivia Franco, expresó un mensaje de respaldo y motivación para las y los jóvenes participantes, destacando la importancia de su involucramiento en la vida pública y en la construcción de un futuro con mayor participación ciudadana.

Franco subrayó que este ejercicio es una oportunidad única para que la juventud conozca de cerca las funciones del gobierno municipal, y particularmente, para que desarrollen un sentido de responsabilidad y compromiso con su entorno.

“Con Cabildo Joven se puede sembrar la semilla de la participación y el compromiso ciudadano. Es necesario que las y los jóvenes se involucren, propongan y se conviertan en agentes de cambio”, afirmó.

La Síndica dirigió un mensaje especial a Sofía Valeria Calderón Serna, quien asumió el rol de Síndica Municipal Juvenil:

“A Sofía Valeria y a todas y todos los participantes, les digo: crean en su voz, en su capacidad de cambiar su entorno y de construir un mejor futuro para Chihuahua. Son ejemplo de que la juventud tiene mucho que aportar y merece espacios reales de participación, este es uno de ellos”.

Franco enfatizó que Cabildo Joven permite a las nuevas generaciones conocer de primera mano el funcionamiento del Ayuntamiento y poner en práctica sus conocimientos en un contexto real, fomentando el liderazgo, el pensamiento crítico y la corresponsabilidad ciudadana.

“La democracia se fortalece cuando la juventud se involucra. En la Sindicatura estamos convencidos de que escuchar a las y los jóvenes es clave para avanzar como sociedad”, concluyó.